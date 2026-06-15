Güneydoğu'da Turizm Büyümesi - Son Dakika
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Güneydoğu'da Turizm Büyümesi

Güneydoğu\'da Turizm Büyümesi
15.06.2026 17:03
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METOSAD, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da 5,5 milyon konaklama hedefliyor.

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkanı Veysi Kaya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da yıl sonuna kadar 5,5 milyonu aşkın konaklama hedeflediklerini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilden turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla kurulan METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya ve beraberindeki sektör temsilcileri Mardin'de bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaya, bölgenin binlerce yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, inanç, kültür ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirterek, bölgede turizmin gözdesi 4 ilin turizm alanında güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Turizm sektörünün pek çok bileşeni olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Turizm denilince akla belgeli işletmeler, lokantalar, oteller, seyahat acenteleri gibi 100'den fazla sektör geliyor. Turizm sadece bir kişiye kazandıran bir sektör değildir. Turizm ortaklaşarak tüm geliri eşit paydaya bölen bir sektördür. Dolayısıyla bölgenin turizm açısından hak ettiği değere ulaşılabilmesi için hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız. Amacımız bölgedeki gelir düzeyini arttırmak, arttırırken de bölgedeki geliri tüm turizm paydaşlarına eşit derecede bölmektir. İlk 5 ayda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da 1 milyon 470 bin konaklama gerçekleşti. Yıl sonunda 5,5 milyonu geçmeyi hedefliyoruz. Bölgede turizmini 12 aya yaymak ve turizm takvimi oluşturmak için çalıştaylar düzenlemek istiyoruz."

Kaya, son dönemde özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere rağmen bölge turizminin iyi bir noktada olduğunu belirterek, turizmin daha da gelişeceğine, konaklama sayısının her geçen gün artacağına inandıklarını ifade etti.

METOSAD Genel Başkan Yardımcısı, Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör ise bölgenin tanıtımını hem yurt içinde hem de yurt dışında yaparak, 4 ilin sürdürülebilir turizmini ilerletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Toplantıya, Batman METOSAD Başkanı Erdal Budak ve Şanlıurfa METOSAD Başkanı Ali Canberk ile turizm sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Veysi Kaya, Şanlıurfa, Ekonomi, Batman, Mardin, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da Turizm Büyümesi - Son Dakika

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