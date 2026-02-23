Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı

Kamuoyunda "Fenomenler Soruşturması" olarak bilinen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 26 sanıklı dosyada, tutuklu 6 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

SORUŞTURMA 2024 TEMMUZ'UNDA BAŞLATILMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan yoğun ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılının Temmuz ayında operasyon düzenledi. Operasyonda, "Neslim" isimli güzellik merkezi üzerinden kara para aklandığı ve naylon fatura düzenlendiği iddialarıyla 26 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Güngen çifti ile birlikte çok sayıda ismin bulunduğu 19 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede 9 kişi ile bir özel banka "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Ayrıca franchise sözleşmesi imzalayarak mağdur olduklarını öne süren 6 kişi de müşteki olarak dosyaya girdi. Sanıklar hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve vergi mevzuatına muhalefet suçlamaları yöneltildi.

GÜNGEN ÇİFTİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Son tahliyelerle birlikte dosyada tutuklu sanık kalmazken, yargılamanın eksik hususların giderilmesi amacıyla 6 Temmuz tarihine ertelendiği bildirildi.