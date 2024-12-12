Güngören'de İki Bina Çöktü - Son Dakika
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Güngören'de İki Bina Çöktü

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Güngören'de önceki hafta 3 katlı binanın çökmesi sonrası bugün 6 katlı boş binada çökme meydana geldi.

12.12.2024 16:26
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(İSTANBUL)- Göngören'de önceki hafta 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün de 6 katlı bir başka binada çökme meydana geldi. Boş olduğu belirlenen bina ve çevresinde arama başlatılarak önlem alındı.

Güngören Mehmet Nesih Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada 29 Kasım'da meydana gelen çökmede, bir işçi yaralı kurtarılırken, enkaz altında kalan Zekeriya Yılmaz isimli işçi hayatını kaybetmişti.

Bu kez Güngören Haznedar Mahallesi Marmara Caddesi'nde, planlı yıkımı yapılan 6 katlı boş binada çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, binanın boş olduğu bilgisine ulaşıldı. Çökme anında çevredekiler de büyük tehlike atlattı. Bina enkazında arama yapılırken, çevrede de önlem alındı.

Kaynak: ANKA

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