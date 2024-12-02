Güngören'de İşçi Enkazda Can Verdi

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Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yıkım sırasında kısmen çöken binanın enkazında ulaşılan işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesine teslim edildi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen binanın 29 Kasım'da kısmen çökmesi sonucu dün akşam cansız bedenine ulaşılan işçi Zekeriya Yılmaz'ın (56) Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Ailesine teslim edilen Yılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

Yılmaz'ın naaşının yarın öğle vakti Taş Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 29 Kasım'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binadaki kısmi çökme sonucu 2 işçi enkazda kalmıştı. Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmış, şüpheliler tutuklanmıştı.