Güngören\'de Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araça Çarptı

Güngören'de kontrolden çıkan otomobilin, 5 araca çarptıktan sonra giyim mağazasının tentesinin direğine çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
V.Y'nin kullandığı 34 FK 6314 plakalı otomobil, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 2 araç ile yolda ilerleyen 3 araca çarpıp savrularak bir giyim mağazası önündeki tentenin direğine vurdu. Otomobilin çarpmasıyla savrulan seyir halindeki bir araç da ağaca vurdu.
Araçlarda hasara neden olan kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin araçlara çarparak ilerlemesi ve dükkana girmesi, iş yeri çalışanının aracın kapısını açarak el frenini çekip otomobili durdurması yer alıyor.
Aracın tente direğine zarar verdiği mağazanın sahibi Alican Deniz, can kaybı yaşanmamasının şans olduğunu belirterek, "Sesleri duyduk ve dışarıya çıktık. Sürücü araçlara vurarak geliyordu. Dükkanın müdürü aracın, el frenini çekti. Neyse ki cana gelen bir zarar yok." dedi.
Mağaza müdürü de aracın iş yerine doğru kontrolsüz şekilde geldiğini görünce refleksle el frenini çektiğini anlattı.
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