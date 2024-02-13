Güngören'de Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araça Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güngören'de Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araça Çarptı

Güngören\'de Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araça Çarptı

Güngören'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil 5 araca çarptıktan sonra bir giyim mağazasının tentesinin direğine çarparak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

13.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de kontrolden çıkan otomobilin, 5 araca çarptıktan sonra giyim mağazasının tentesinin direğine çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

V.Y'nin kullandığı 34 FK 6314 plakalı otomobil, Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 2 araç ile yolda ilerleyen 3 araca çarpıp savrularak bir giyim mağazası önündeki tentenin direğine vurdu. Otomobilin çarpmasıyla savrulan seyir halindeki bir araç da ağaca vurdu.

Araçlarda hasara neden olan kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin araçlara çarparak ilerlemesi ve dükkana girmesi, iş yeri çalışanının aracın kapısını açarak el frenini çekip otomobili durdurması yer alıyor.

Aracın tente direğine zarar verdiği mağazanın sahibi Alican Deniz, can kaybı yaşanmamasının şans olduğunu belirterek, "Sesleri duyduk ve dışarıya çıktık. Sürücü araçlara vurarak geliyordu. Dükkanın müdürü aracın, el frenini çekti. Neyse ki cana gelen bir zarar yok." dedi.

Mağaza müdürü de aracın iş yerine doğru kontrolsüz şekilde geldiğini görünce refleksle el frenini çektiğini anlattı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Olaylar, Güvenlik, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araça Çarptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Güngören'de Kontrolden Çıkan Otomobil 5 Araça Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement