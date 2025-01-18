Güngören'de Sahte İçki Satıcısı Yakalandı

Güngören'de, pet şişelere doldurduğu sahte içkiyi aracıyla dolaşarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir kişinin araç içerisinden sahte içki satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu aracı takibe alan ekipler, şüphelinin pet su şişelerine doldurduğu sahte içkiyi otomobilinin bagajından çıkartarak sattığını tespit etti.
Şüpheli, otomobilinin başında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada 9 şişe sahte içki ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelinin otomobilinin bagajından çıkardığı sahte içkiyi bir kişiye verdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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