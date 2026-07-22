Güngören'de Servis Aracı Yayaya Çarptı

Güngören'de geri manevra yapan servis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Posta Caddesi'nde ilerleyen servis aracı, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Servis aracının sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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