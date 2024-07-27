Güngören'de Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Güngören'de Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güngören\'de Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güngören'de 16 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi anma töreniyle anıldı. Törende, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Konuşmalarında, vatan üzerindeki tehditlere ve terör örgütlerine karşı birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Saldırı sonucunda 17 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı.

27.07.2024 21:58
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Güngören'de 16 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi törenle anıldı.

Bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde Güngören Belediyesince anma töreni düzenlendi.

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, bazı partilerin ilçe temsilcileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu. Bu sırada tören alanındaki kalabalık "burada" diye seslendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programında konuşan Kaymakam Abdullah Küçük, geçmişte olduğu gibi bugün de vatan üzerinde emelleri olan güçlerin ve bunların yerli işbirlikçilerinin bulunduğunu söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca ihanetler gördüğünü vurgulayan Küçük, terör örgütlerine Allah'ın bir daha fırsat vermemesini temenni etti.

Küçük, bu eylemi düzenleyenin Suriye'de yapılan operasyonla öldürüldüğünü ifade ederek, "Devlete, vatana ihanetin bedeli ölümdür. Bu ihanet şebekelerine karşı panzehrimiz milli birlik ve beraberliğimizdir. Biz bir yumruk gibi sımsıkı olursak, bu yumruğun karşısında kimse duramaz. Bu, Türk milletinin demir yumruğudur. Bu coğrafya için, vatan için şehit düşmüş tüm şehitlerimize, kahraman gazilerimize minnettarlığımı bildirmek istiyorum." diye konuştu.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de tekrar o günleri hatırladıklarını ve unutmadıklarını bir kez daha haykırdıklarını söyledi.

Şehit olanların, bu ülkenin birliği, beraberliği uğruna feda-i can eylediklerini kaydeden Demir, "Görünüşlerimiz, dünya görüşlerimiz, meseleleri anlayış biçimimiz farklı olsa da mesele millet, memleket olduğunda biz yan yanayız, omuz omuzayız ve aramıza girmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz demeye buradan her sene devam edeceğiz. Böyle saldırılar inşallah bu ülkede bir daha gerçekleşmez." ifadesini kullandı.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Furkan Şentürk'ün babası Mustafa Şentürk de acılarının devam ettiğini söyledi.

Oğlunun o zaman 14 yaşında olduğunu belirten Şentürk, "Sınavlarda liseyi kazanmıştı, bir hafta sonra kazandı belgesini getirdiler. Oğlum çok dürüst biriydi. Babasını, annesini hiç incitmezdi. Terör aldı götürdü. İlk patlatılan ses bombasında yaralıları ambulansa bindiriyor, dönüşte şehit oluyor. Oğlum şehit olurken bile yardım ediyordu." dedi.

Furkan Şentürk'ün annesi Şadiye Şentürk de acılarının 16 yıl değil, 16 dakika önce gibi taze olduğunu ifade etti.

Babasını terör saldırısında kaybeden Çağla Güler de programda bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından terör saldırısında hayatını kaybedenler için anıta karanfil bırakıldı. Etkinliğin sonunda katılımcılara aşure ikram edildi.

17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı

Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde 27 Temmuz 2008'de 10'ar dakika arayla meydana gelen iki patlamada biri hamile 17 kişi ölmüş, 90 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 9 kişi hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmış ve yargılama sonunda 2 sanığa "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Bir sanık beraat etmiş, 6 sanık da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı.

Kaynak: AA

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