Günlük Gündem: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Günlük Gündem: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın Davası Devam Ediyor

Bugünün gündeminde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya devam edilmesi, siyasi toplantılar, enflasyon verileri ve diğer önemli olaylar bulunuyor.

03.07.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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09.00 - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, 22 tutuklu sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- TBMM)

09.15 - 10.30- TBMM'de Saadet-Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (ANKARA)

09.15 - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakanlık'ta basın toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, haziran ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından memur ve emekli zamları belli olacak. (ANKARA)

10.00- 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isterken polisle karşı karşıya gelen ve evleri basılarak gözaltına alınıp tutuklanan 12 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (İSTANBUL)

10.00- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim döneminde söz verdiği projelerden biri olan "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'nin" açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - 11.00 - DİSK ve Birleşik Kamu-İş, 6 aylık enflasyon rakamlarını protesto etmek için TÜİK önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00- TBMM'de 13. Dönem Bursa 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un cenaze töreni yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00- Türkiye İhracatçılar Meclisi, haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını duyuracak. (İSTANBUL)

11.30- Emekli Memur-Sen, emeklilerin taleplerini duyurmak amacıyla Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

12.00- KESK üyeleri "TÜİK'in sahte enflasyon verilerine, yandaş konfederasyonların satış sözleşmelerine ve saldırı paketine dönüşmüş vergi paketlerine karşı" Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00- CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezinde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00- Bir milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ilçesi olan Esenyurt'ta belediye aşevi açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini açıklayacak. (ANKARA)

14.00- TBMMMilli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek. (ANKARA)

15.00- Menemen Belediyesi'nde işten atılan işçiler, Cumhuriyet Meydanından Menemen Belediyesine yürütecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00- KESK İzmir Şubeleri Platformu, "Ekonomik krizin sebebi biz emekçiler değiliz. Yoksullaştırma düzenine ve artan vergi adaletsizliğine karşı alanlardayız" konulu basın açıklaması yapacak. (FOTOĞRAFLI-İZMİR)

18.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi, Kaktüs Evi ve Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Sinan Ateş, Ölüm, Belediye, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Gündem: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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