Günlük Gündem: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın Davası Devam Ediyor

Güncel

09.00 - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, 22 tutuklu sanığın yargılanmasına Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- TBMM)

09.15 - 10.30- TBMM'de Saadet-Gelecek ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (ANKARA)

09.15 - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Bakanlık'ta basın toplantısı düzenleyecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, haziran ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından memur ve emekli zamları belli olacak. (ANKARA)

10.00- 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isterken polisle karşı karşıya gelen ve evleri basılarak gözaltına alınıp tutuklanan 12 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (İSTANBUL)

10.00- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim döneminde söz verdiği projelerden biri olan "İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'nin" açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - 11.00 - DİSK ve Birleşik Kamu-İş, 6 aylık enflasyon rakamlarını protesto etmek için TÜİK önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00- TBMM'de 13. Dönem Bursa 15. ve 16. Dönem İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un cenaze töreni yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

11.00- Türkiye İhracatçılar Meclisi, haziran ayına ilişkin ihracat rakamlarını duyuracak. (İSTANBUL)

11.30- Emekli Memur-Sen, emeklilerin taleplerini duyurmak amacıyla Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

12.00- KESK üyeleri "TÜİK'in sahte enflasyon verilerine, yandaş konfederasyonların satış sözleşmelerine ve saldırı paketine dönüşmüş vergi paketlerine karşı" Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00- CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezinde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

13.00- Bir milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık nüfuslu ilçesi olan Esenyurt'ta belediye aşevi açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini açıklayacak. (ANKARA)

14.00- TBMMMilli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek. (ANKARA)

15.00- Menemen Belediyesi'nde işten atılan işçiler, Cumhuriyet Meydanından Menemen Belediyesine yürütecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00- KESK İzmir Şubeleri Platformu, "Ekonomik krizin sebebi biz emekçiler değiliz. Yoksullaştırma düzenine ve artan vergi adaletsizliğine karşı alanlardayız" konulu basın açıklaması yapacak. (FOTOĞRAFLI-İZMİR)

18.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu Çevre Düzenlemesi, Kaktüs Evi ve Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…