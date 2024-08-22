Günlük Haberler

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)
10.00 - TÜİK, bu aya ilişkin tüketici güven endeksi ile yılın ikinci çeyreğine ait Nisan-Haziran 2024 İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıklayacak. (ANKARA)
11.00- 14.00- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 81 ilin Kadın Kolları başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından parti genel merkezinde toplantı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00- Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçiler ve DİSK Genel Başkanı Başkanı Arzu Çerkezoğlu, toplu sözleşme hakkı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (ANKARA)
14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)
17.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan– Bayrampaşa Tramvay Hattı Kazı Çalışmalarına Başlama Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
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