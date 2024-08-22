Günlük Haberler

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Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısı düzenlenecek, TÜİK tüketici güven endeksi ve işgücü girdi endekslerini açıklayacak, CHP Kadın Kolları Anıtkabir'i ziyaret edecek, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası oturma eylemi başlatacak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sektör verilerini açıklayacak, TCMB para ve banka istatistiklerini açıklayacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kazı çalışmalarına katılacak.

22.08.2024 09:06  Güncelleme: 09:07
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10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, bu aya ilişkin tüketici güven endeksi ile yılın ikinci çeyreğine ait Nisan-Haziran 2024 İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıklayacak. (ANKARA)

11.00- 14.00- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 81 ilin Kadın Kolları başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, ardından parti genel merkezinde toplantı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçiler ve DİSK Genel Başkanı Başkanı Arzu Çerkezoğlu, toplu sözleşme hakkı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (ANKARA)

14.30 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

17.00- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan– Bayrampaşa Tramvay Hattı Kazı Çalışmalarına Başlama Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir, İstanbul, Banka, Politika, Güncel, Son Dakika

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