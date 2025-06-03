Guns N\' Roses sahnede Mattia Ahmet Minguzzi\'yi andı

Dünyaca ünlü Amerikan rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra dün gece Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

MİNGUZZİ'Yİ ANDILAR

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) grup hayranı olduğunu ve bu konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, konser sırasında anlamlı bir jestte bulundu. Grubun seslendirdiği "Knockin' on Heaven's Door" adlı şarkı, Minguzzi'ye ithaf edildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şarkı sırasında stadyumun dev ekranlarında Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yer aldı ve izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

BİLETİNİ 6 AY ÖNCE ALMIŞ

Mattia Ahemt Minguzzi'nin Guns N' Roses konseri için biletini 6 ay önceden aldığı öğrenildi. Grubun da Minguzzi'nin konsere katılmak istediğini öğrenmesinin ardından "Rest in peace" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.