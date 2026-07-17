Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu Adliyesi önünden Ankara'ya başlattıkları, "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" yedinci gününde devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanıklı Büyükçekmece Davası'nın görülmesine, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, haziran ayına dair konut ve iş yeri satış ile motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. (ANKARA)
10.30 - CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)
11.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
13.02 - Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, cuma namazını müteakip Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazeye, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
15.30 - Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen KESK üyeleri, Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
16.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KIRIKKALE)
17.30 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. (BELGRAD)
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 17 Temmuz Cuma Gündemi - Son Dakika
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