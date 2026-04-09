Günyüzü Kaymakamı'nın makam aracı kaza yaptı

ESKİŞEHİR'de Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücü Mehmet Tümer (63), toprağa verildi.

Kaza, önceki gece Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde meydana geldi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içerisinde bulunduğu Muhammet Kömürcü yönetimindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı ile karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Kaymakam Kurt ile şoförü Kömürcü yaralanırken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tümer hayatını kaybetti. Mehmet Ali Tümer için Odunpazarı ilçesindeki Ziyapaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tümer ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Mehmet Ali Tümer, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Öte yandan kazada yaralanan Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ve şoförü Muhammet Kömürcü'nün hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.