Günyüzü Kaymakamı'nın makam aracı kaza yaptı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günyüzü Kaymakamı'nın makam aracı kaza yaptı

09.04.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de makam aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralılar var.

ESKİŞEHİR'de Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un makam aracı ile çarpışan otomobilin sürücü Mehmet Tümer (63), toprağa verildi.

Kaza, önceki gece Sivrihisar ilçesi Hamamkarahisar mevkisinde meydana geldi. Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'un içerisinde bulunduğu Muhammet Kömürcü yönetimindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı ile karşı yönden gelen Mehmet Ali Tümer idaresindeki 26 HE 018 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Kaymakam Kurt ile şoförü Kömürcü yaralanırken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tümer hayatını kaybetti. Mehmet Ali Tümer için Odunpazarı ilçesindeki Ziyapaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tümer ailesinin yakınları ve dostları katıldı. Mehmet Ali Tümer, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Öte yandan kazada yaralanan Kaymakam Muhammed Raşit Kurt ve şoförü Muhammet Kömürcü'nün hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Günyüzü, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:41:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.