Gürak NATO Toplantısında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Prag'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürak'ın, üye ülkelerin iştirakiyle 13-15 Eylül'de Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Gürak'ın, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Quinton Brown Jr. ve Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile ikili görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
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