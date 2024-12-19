Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ile Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin'in telefonda görüştüğü belirtildi.
Gürak ile Radakin'in, Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Radakin'den İkili Görüşme - Son Dakika
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