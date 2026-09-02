Gurbetçi ailenin otomobili Keşan'da kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gurbetçi ailenin otomobili Keşan'da kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı

Gurbetçi ailenin otomobili Keşan\'da kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde gurbetçi ailenin otomobili, kontrolden çıkarak kavşak duvarına çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralanırken, yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Kozköy mevkisinde meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden M.B. yönetimindeki N HM 117 plakalı otomobil Kozköy mevkisinde duble yolu ayıran su kanalına girerek, kavşak duvarına çarptı. Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan eşi H.U.B., çocukları L.B. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gurbetçi ailenin otomobili Keşan'da kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gurbetçi ailenin otomobili Keşan'da kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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