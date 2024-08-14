Gurbetçiler Doğankent'i yeşillendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gurbetçiler Doğankent'i yeşillendirdi

Geniş Video İzle

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğanket Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gurbetçiler Günü' etkinliğinde yurt dışından gelen gurbetçiler tarafından bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

14.08.2024 18:43  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gurbetçiler bozkırı yeşillendirdi

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğanket Belediyesince düzenlenen "Gurbetçiler Günü" etkinliğinde yurt dışından beldeye gelen gurbetçi vatandaşlar tarafından bin 300 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hollanda'da 22 yıl yaşadıktan sonra memleketi Yozgat'a dönüş yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Doğankent Belediye Başkanı seçilen Ulvi Akdemir, yurt dışından gelen hemşerileri için "Gurbetçiler Günü" organize etti.

Etkinlik çerçevesinde Doğankent Göleti çevresinde gurbetçiler tarafından alınan bin 300 fidan, belediye ekiplerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Beldedeki gurbetçilerle bir araya gelip sohbet ve istişare etmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyleyen Başkan Akdemir, "Doğankent Göleti çevresinde park ve piknik alanı çalışmamıza devam ediyoruz. Bu çerçevede gurbetçilerimizden Şakir Özer, ağaçlandırma çalışmasına katkı sağlamak istediğini belirterek bin 300 çam fidanı aldı. Hep birlikte bugün bu fidanları dikiyoruz. Ayrıca Doğankent Göleti projesinde çocuk ve dinlenme alanı da oluşturuyoruz. Kamelyalar yerleştirdik, ışıklandırma yaptık. Burası sadece Doğankent halkı için değil çevre köylerde ve ilçelerden vatandaşımız buraya gelip piknik yapabilecek. Belde merkezinde de yine park projelerimiz var onları hayata geçireceğiz" dedi.

Fransa'dan gelen Şakir Özer de doğup büyüdüğü yerin yeşillenmesine katkı sağlamak amacıyla bin 300 fidan aldığını ve diktiklerini ifade ederek, kendilerine destek veren Belediye Başkanı Akdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Doğankent, Sorgun, Yozgat, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Doğankent'i yeşillendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:30 “Üvey anneyle ilişki“ lafını duyunca arkadaşını sokak ortasında öldürdü "Üvey anneyle ilişki" lafını duyunca arkadaşını sokak ortasında öldürdü
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
10:17 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:12 Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 19:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Doğankent'i yeşillendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement