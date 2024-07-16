Gurbetçiler Türkiye'ye akın ediyor - Son Dakika
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Gurbetçiler Türkiye'ye akın ediyor

Türkiye'de yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri yoğun olarak devam ediyor. Sıla yolculuğu özellikle okulların tatile girmesi ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından daha da arttı. Gurbetçi sezonu başlangıcı olarak nitelenen haziran ayının üçüncü haftasında başlayan gurbetçilerin gelişleri ağustos ayı ortalarına kadar devam edecek. Gurbetçi sezonunun başlangıcından bugüne 800 bine yakın yolcu sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı. Yıllık izinlerine göre Türkiye'de 4 ila 6 hafta arası izinlerini geçiren Avrupa'da yaşayan Türkler ağustos ayı ortalarından itibaren dönüş yoluna geçiyor. Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yoğunluk nedeniyle sınır kapılarında incelemede bulundu. Büber ve Karaburun ekipleri denetlerken gurbetçilerle de sohbet ederek isteklerini dinledi. Üniformalı kolluk amirleriyle özellikle çocuklar fotoğraf çektirdi. Büber ve Karaburun çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

16.07.2024 09:01
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Türkiye'de yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri yoğun olarak devam ediyor.

Sıla yolculuğu özellikle okulların tatile girmesi ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından daha da arttı.

Gurbetçi sezonu başlangıcı olarak nitelenen haziran ayının üçüncü haftasında başlayan gurbetçilerin gelişleri ağustos ayı ortalarına kadar devam edecek.

Gurbetçi sezonunun başlangıcından bugüne 800 bine yakın yolcu sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı.

Yıllık izinlerine göre Türkiye'de 4 ila 6 hafta arası izinlerini geçiren Avrupa'da yaşayan Türkler ağustos ayı ortalarından itibaren dönüş yoluna geçiyor.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yoğunluk nedeniyle sınır kapılarında incelemede bulundu.

Büber ve Karaburun ekipleri denetlerken gurbetçilerle de sohbet ederek isteklerini dinledi.

Üniformalı kolluk amirleriyle özellikle çocuklar fotoğraf çektirdi.

Büber ve Karaburun çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

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