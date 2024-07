Gurbetçiler Yurda Gelişlerini Sürdürüyor

Güncel

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor.

Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz yaşanması için çaba sarf ediyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başladığı son bir aydan bu yana Trakya'daki sınır kapılarında Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde sınır kapılarından 289 bin 143 araç girişi yaşandı.

Yoğun gelişlerin yaşandığı bu yıl Kapıkule Sınır Kapısı'nda da rekorlar kaydedildi.

14 Temmuz'da, 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi olurken tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

"Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz"

Almanya'da gelen Mustafa Çolak, AA muhabirine, ana vatana kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Sorunsuz bir yolculuk yaşadıklarını, sınır kapısında beklemeden yurda giriş yaptığını belirten Çolak, "Toprağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz, Allah'a şükürler olsun ülkemiz geldik. Tatilde aile büyüklerini ziyaret edip biraz dinleneceğiz." dedi.

Ailesiyle birlikte Almanya'da gelen Nurdan Köksalan Ilıca ise 11 ay boyunca Türkiye tatili hayali kurduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gelince tarifsiz hisler yaşadıklarını anlatan Ilıca, "Heyecanlıyız, vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Her şey yolunda. Aile ve dost ziyaretlerimiz olacak. Türkiye'yi çok özlüyoruz, vatanımız her şeye bedeldir. Vatanımız her şeyiyle mükemmel." diye konuştu.