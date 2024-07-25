Gurbetçiler Yurda Gelişlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gurbetçiler Yurda Gelişlerini Sürdürüyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri devam ediyor. Kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz olması için çaba sarf ediyor. Tatil sezonunun başladığı son bir ayda Trakya'daki sınır kapılarından 1 milyon 164 bin 474 yolcu ve 289 bin 143 araç girişi yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 14 Temmuz'da tüm zamanların rekoru kırıldı. Gurbetçiler, memleketlerine kavuşmanın huzurunu yaşarken, Türkiye'yi özlediklerini ve vatanlarının her şeye bedel olduğunu ifade ettiler.

25.07.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor.

Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz yaşanması için çaba sarf ediyor.

Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başladığı son bir aydan bu yana Trakya'daki sınır kapılarında Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde sınır kapılarından 289 bin 143 araç girişi yaşandı.

Yoğun gelişlerin yaşandığı bu yıl Kapıkule Sınır Kapısı'nda da rekorlar kaydedildi.

14 Temmuz'da, 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi olurken tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

"Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz"

Almanya'da gelen Mustafa Çolak, AA muhabirine, ana vatana kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Sorunsuz bir yolculuk yaşadıklarını, sınır kapısında beklemeden yurda giriş yaptığını belirten Çolak, "Toprağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz, Allah'a şükürler olsun ülkemiz geldik. Tatilde aile büyüklerini ziyaret edip biraz dinleneceğiz." dedi.

Ailesiyle birlikte Almanya'da gelen Nurdan Köksalan Ilıca ise 11 ay boyunca Türkiye tatili hayali kurduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gelince tarifsiz hisler yaşadıklarını anlatan Ilıca, "Heyecanlıyız, vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Her şey yolunda. Aile ve dost ziyaretlerimiz olacak. Türkiye'yi çok özlüyoruz, vatanımız her şeye bedeldir. Vatanımız her şeyiyle mükemmel." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Tatil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Yurda Gelişlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gurbetçiler Yurda Gelişlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement