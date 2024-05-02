Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı\'da Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 kişide yapılan üst aramasında 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

02.05.2024 10:45
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelendikleri 3 kişide üst araması yaptı.

Üzerlerinde 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Gürbulak, Ağrı, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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