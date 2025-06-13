Gürbulak Sınır Kapısı'nda Sakinlik Hakim

Gürbulak Sınır Kapısı'nda İsrail- İran çatışması sonrası sessizlik hakim

AĞRI - İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından uluslararası kamuoyunda tansiyon yükselirken, Türkiye-İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda dikkat çeken bir sakinlik gözlemlendi.

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede gerilimi arttırırken, Türkiye-İran sınırındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Sınır Kapısı'nda olağandışı bir hareketlilik yaşanmadı.

Sınır hattında güvenlik önlemlerinin her zamanki düzeyde sürdüğü gözlemlenirken, araç ve yaya geçişlerinde belirgin bir yoğunluk oluşmadığı hatta son dönemlerim en sakin günlerini yaşadığı dikkat çekti. Sınır kapısında günlük işleyişin rutin şekilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir süredir devam eden tadilat çalışmalarının da sürdüğü gözlendi. Kapıdaki yenileme faaliyetlerinin sınır geçişlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı bildirildi.