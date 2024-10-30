Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebrik mektubu

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Gürcistan Başbakanlığı tarafından yayınlanan tebrik mektubuna göre Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına huzur ve refah diledi.

Kobakhidze, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğini kaydederek, bunun, bölgede yeni fırsatların yaratılması ve stratejik açıdan önemli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Gürcistan'ı desteklediğini kaydeden Kobakhidze, "Türkiye'nin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile birlikte, Avrupa-Atlantik entegrasyonuna verdiği sarsılmaz desteğinden dolayı minnettarım." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, Gürcistan ile Türkiye arasında örnek niteliğindeki stratejik ilişkileri daha da güçlendirmek için hazır olduklarını belirterek, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için ülkelerimizin çabalarının önemli olduğunu düşünüyorum. İkili ve çok taraflı girişimlerimiz bölgede sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar için önemli bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.