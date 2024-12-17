Gürcistan'da 12 Hint Vatandaşı Karbonmonoksit Zehirlenmesinden Öldü

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YENİ DELHİ, 17 Aralık (Xinhua) -- Gürcistan'da en az 12 Hint vatandaşı karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Gudauri kayak merkezindeki bir Hint restoranının ikinci katında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri bulundu. Ölenlerin, restoranda çalışan işçiler olduğu tespit edildi.

Hindistan'ın Tiflis Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir büyükelçilik görevlisi Gudauri'ye ulaştı. Hayatını kaybeden Hint vatandaşları hakkında detaylı bilgi almak için yerel yetkililerle temas halindeyiz" denildi.

Yerel basında yer alan ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberlerde, cesetler üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir yaralanma ya da şiddet izine rastlanmadığı belirtildi.