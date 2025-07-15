Gürcistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Orbay törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz, devletimizin çeşitli unsurlarına ve kurumlarına sızmış FETÖ'nün darbe girişimiyle çok ciddi bir sınama atlatmıştır." dedi.

FETÖ'nün farklı alanlarda faaliyet gösteren bir terör ve suç örgütü olduğunu belirten Orbay, "FETÖ kendini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen eğitim kuruluşu olarak tanıtan, bazen de dini vasfı olan topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, tarihte eşine ender rastlanan kült niteliği haiz bir terör ve organize suç örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Orbay, FETÖ tarafından başlatılan darbe girişiminin Türk milletinin sarsılmaz inancı, cesareti ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratıldığını vurgulayarak, "O gece, farklı siyasi görüşlere sahip milyonlarca insan, sadece bir araya gelmekle kalmamış, ortak bir vicdanda ve ortak bir değer olan demokraside buluşmuştur." diye konuştu.

FETÖ'nün er ya da geç çökertileceğini kaydeden Orbay, bu gerçekleştiğinde bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensuplarının buralar için yük olacağına dikkati çekti.

Büyükelçi Orbay, dost ve kardeş ülkelerin, FETÖ'ye karşı verdiği mücadele sürecinde Türkiye ile dayanışma içerisine olmasının önemine işaret ederek, "Gürcistan da bu dost ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi ve ardından yaşananlarıyla ilgili sunumun yapıldığı programda, şehitler için dua okundu.