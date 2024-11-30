Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor

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Gürcistan'da, Başbakan İraki Kobakhidze'nin Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasına karşı başlatılan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.

Başbakan Kobakhidze'nin AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini bugün de başkent Tiflis ile Kutaisi ve Batum kentlerinde sürdürdü.

Tiflis'te parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, hükümetten AB ile müzakerelerin hemen başlatılmasını istedi.

Bazı göstericiler de Gürcistan devlet televizyonu "Birinci Kanal"ın önünde toplanarak seslerinin duyurulmasını istedi.

Televizyonun yöneticileri, protestocuların canlı yayına katılarak seslerini duyurmasına izin verdi.

Bazı grupların provokasyon girişimlerinde bulundukları açıklaması

???????Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada ise Tiflis'te devam eden gösterilerde bazı grupların provokasyon girişimlerinde bulundukları kaydedildi.

Açıklamada, bazı muhalefet partileri ve STK liderlerinin iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmek istediği belirtilerek, "Temel hedefi şiddet yoluyla iktidarı ele geçirmek olan belirli siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri tarafından yıkıcı ve şiddet içeren senaryolar geliştirilmesi amaçlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaparken, muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.