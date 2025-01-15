Gürcistan'da AB Protestosu: 3 Saatlik Grev - Son Dakika
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Gürcistan'da AB Protestosu: 3 Saatlik Grev

Gürcistan\'da AB Protestosu: 3 Saatlik Grev

Gürcistan'da özel sektör çalışanları, AB müzakerelerinin askıya alınmasını protesto etti.

15.01.2025 19:47
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Gürcistan'da bazı özel sektör çalışanları 3 saatlik grevle ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin askıya alınmasını protesto etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini 4 yıllığına askıya alması kararına karşı 28 Kasım 2024'te başlatılan gösteriler 49 gündür sürüyor.

Başkent Tiflis ve ülkenin farklı noktalarındaki bazı özel sektör çalışanları bugün yerel saat ile 15: 00'ten 18: 00'e kadar iş bırakarak hükümetin AB'ye yönelik kararını protesto etti.

Farklı sektörlerden çalışanlar gerçekleştirdikleri performanslarla hükümete parlamento seçimleri yenilemeye çağrısında bulundu.

Tiflis'in bazı semtlerinde göstericiler çalıştıkları iş yerlerinin kapısına çıkarak bayrak açtı ve "ben grevdeyim" yazılı pankartları taşıdı.

Akşam saatlerinde Şota Rustaveli caddesinde toplanan göstericiler, parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı.

Grev yapanlar, ülke genelinde AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya alan kararı protesto edip tutuklu yargılananların serbest bırakılmasını de talep etti.

Tiflis'teki gösteriler parlamento binasının önünde devam ediyor.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, eski Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da AB Protestosu: 3 Saatlik Grev - Son Dakika

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