Gürcistan'da Aranan 3 Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Gürcistan'da Aranan 3 Dolandırıcı Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uluslararası aranan 3 şahsın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

19.04.2025 09:14
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle" uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Sınır Ötesine de Kaçsanız Türk Polisinden Kaçamazsınız" başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile  ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun uluslararası işbirliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Aranan 3 Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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