Gürcistan'da eşcinsel evlilik ve evlat edinmeyi yasaklayan yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Gürcistan'da eşcinsel evlilik ve evlat edinmeyi yasaklayan yasa tasarısı sunuldu

Gürcistan\'da eşcinsel evlilik ve evlat edinmeyi yasaklayan yasa tasarısı sunuldu

Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, eşcinsel evliliği, bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin parlamentoya sunulduğunu bildirdi. Tasarıya göre eşcinsellerin evlenmesine, evlat edinmesine ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesine izin verilmeyecek. Ayrıca, kimlik belgelerinde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak, eğitim kurumlarında LGBT propagandası yapılmasına izin verilmeyecek ve eşcinsellerin propaganda amacıyla toplanmaları yasaklanacak.

04.06.2024 13:29
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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, eşcinsel evliliği, bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemenin parlamentoya sunulduğunu bildirdi.

Papuaşvili, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasal düzenlemeyi parlamentoya sunduğunu söyledi.

Tasarının aile değerleri ile küçüklerin korunmasını öngördüğünü belirten Papuaşvili, söz konusu değişikliklerle evlilik, evlat edinme, cinsiyet değiştirme prosedürleri, LGBT propagandası ve cinsel azınlıklar gibi konuların ele alındığını ifade etti.

Papuaşvili, düzenlemenin onaylanması için parlamento tarafından üç kez kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, onaylama sürecinin sonbahara kadar sürebileceğini aktardı.

Parlamentoya sunulan tasarıya göre eşcinsellerin evlenmesine, evlat edinmesine ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesine izin verilmeyecek.

Kimlik belgesi veya diğer resmi belgelerde kişinin kendi cinsiyetinden farklı cinsiyet yazdırması yasaklanacak, eğitim kurumlarında LGBT propagandası yapılmasına izin verilmeyecek, televizyonda eşcinselliği özendirici yayınlar ile reklam yayımlanmayacak ve eşcinsellerin propaganda amacıyla toplanmaları yasaklanacak.

Kaynak: AA

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