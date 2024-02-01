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Gürcistan'da İrakli Kobakhidze Yeni Başbakan Adayı Gösterildi - Son Dakika
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Gürcistan'da İrakli Kobakhidze Yeni Başbakan Adayı Gösterildi

Gürcistan\'da İrakli Kobakhidze Yeni Başbakan Adayı Gösterildi

Gürcistan'da 29 Ocak'ta istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze yeni başbakan adayı olarak gösterildi. Gürcü Hayali Partisi'nin 8. kongresinde alınan kararla Kobakhidze'nin başbakan adayı olduğu duyuruldu. Kobakhidze, hükümetin amacının ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamak ve halkın yaşam standartlarını artırmak olduğunu belirtti. Garibaşvili ise parti başkanı olarak seçildi.

01.02.2024 14:39
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Gürcistan'da 29 Ocak'ta görevinden istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine yeni başbakan adayı olarak eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze gösterildi.

Başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcü Hayali Partisinin 8. kongresinde, 45 yaşındaki Milletvekilli Kobakhidze'nin yeni başbakan adayı olarak gösterilmesi kararı verildi.

Kongreye partinin kurucusu ve Fahri Başkanı eski Başbakan Bidzina İvanişvili de katıldı.

Kobakhidze, kongrede, kendisine duyduğu güven için partisine teşekkür etti.

Gürcistan'da 2016-2019 döneminde Parlamento başkanı görevini üstlenen Kobakhidze, hükümetin asıl amacının ülkesinin toprak bütünlüğüne kavuşturulması, halkın yaşam standartlarını ve refahını daha da artırmak olduğunu belirtti.

Bu yıl Gürcistan'da genel seçimlerin olacağını hatırlatan Kobakhidze, Gürcü halkının iktidardaki partiye büyük destek verdiğini vurguladı.

Kobakhidze, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet kabinesinde sadece Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze'nin değiştirileceğini ve yeni bakan adayının Milletvekilli İrakli Çikova'nın olacağını kaydetti.

Başbakanlıktan istifa eden Garibaşvili, partinin yeni başkanı oldu

Kongrede ayrıca, başbakanlık görevinden istifa eden Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin yeni başkanı olarak seçildi.

Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Başkanlık görevini 2021'den bu yana sürdürüyordu.

Garibaşvili'nin istifası

İrakli Garibaşvili 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etmişti.

Gürcistan Anayasasına göre yeni başbakan ve kabinenin adaylarının güvenoyu alması için Parlamentoya sunulması gerekiyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gürcistan'da İrakli Kobakhidze Yeni Başbakan Adayı Gösterildi - Son Dakika
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