Gürcistan'da Protestolar ve Siyasi Gelişmeler - Son Dakika
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Gürcistan'da Protestolar ve Siyasi Gelişmeler

Başbakan Kobakhidze, Trump'ın göreve başlamasıyla Gürcistan'da değişim beklediklerini açıkladı.

08.12.2024 18:17
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta resmi olarak göreve başlamasının ardından dünyada önemli değişikliklerin olabileceğini belirtti.

Başbakan Kobakhidze, başkent Tiflis'te Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümet olarak, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almaya karar verdikten sonra ülkede başlayan protestolara değinen Kobakhidze, Tiflis'teki gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını kaydetti.

Kobakhidze, ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" ve onu destekleyen diğer parti ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) bir kez daha ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçladı.

Gösterilerde polise ve parlamento binasına yönelik saldırı girişimlerinin güvenlik güçlerince defalarca önlendiğini aktaran Kobakhidze, Gürcistan'ın kalkınması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Tiflis'teki protesto devam ederken dün gece kimliği belirsiz bir grubun, gösteri alanının yakınında yerel bir televizyon kanalının ekibine saldırı düzenlemesinin endişe verici olduğunu ifade eden Kobakhidze, aynı zamanda bazı gazetecilerin de gösterilerde eylemciler tarafından saldırıya uğradığını ve herkesin bunu kınaması gerektiğini vurguladı.

Kobakhidze, protestolara katılanların maske takmasını yasaklayacak yasanın, bu ayın sonuna kadar parlamentoda kabul edilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Ülkesinde son aylardaki gelişmeler nedeniyle ABD ile "bozulan" ilişkilerin düzeltilmesi konusuna da değinen Kobakhidze, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasını beklediklerini aktardı.

Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

"20 Ocak'tan itibaren bölgemiz dahil dünyada her şeyin önemli ölçüde değişeceğini düşünüyoruz. ABD'de başkanın göreve başlamasını bekliyoruz. Elbette bunun ülkemize de olumlu yansıması gerekiyor, dolayısıyla Gürcistan toplumu genel olarak yeni başkanın göreve başlamasını büyük bir iyimserlikle bekliyor."

Öte yandan, Tiflis'te 28 Kasım'dan itibaren devam eden gösterilerde yaralanan veya saldırıya uğrayan gazetecilere destek vermek amacıyla gösteri düzenlendi.

Tiflis'in Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan gazeteciler, parlamento binasına kadar yürüyüş yaparak gazetecilere şiddet uygulanmasını kınadı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler, sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Protestolar ve Siyasi Gelişmeler - Son Dakika

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