Gürcistan'da Seçim Hilesi İddialarına Soruşturma - Son Dakika
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Gürcistan'da Seçim Hilesi İddialarına Soruşturma

Gürcistan Savcılığı, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinde hile iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

30.10.2024 13:17
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Gürcistan Savcılığı, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminde hile yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Gürcistan Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik "hile" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet partisi liderlerinin "seçimlerde hile yapıldığı" iddiaları nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Hile iddiasında bulunanların elindeki tüm delilleri savcılıkla paylaşması istenilen açıklamada, "elindeki olası delilleri" paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de savcılığa davet edildiği aktarıldı.

Zurabişvili, savcılığın başlattığı soruşturma hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

ABD soruşturma çağrısı yapmıştı

Beyaz Sarayın internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerine ilişkin usulsüzlük iddialarının şeffaf bir şekilde soruşturması çağrısı yapılmıştı.

Gürcistan'da son dönemde yaşanan "demokratik gerilemeden" derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, tüm taraflar hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere riayet etmeye çağrılmıştı.

Açıklamada, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin askıya alınmasına yol açan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası gibi "ifade özgürlüklerini kısıtlayan" yasaların yürürlükten kaldırılması talep edilmişti.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı ve bazı muhalefet partileri, parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek seçim sonuçlarını tanımayacakları açıklamasında bulunmuştu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik bir şekilde yapıldığını belirterek seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti.

Tiflis yönetiminin AB'nin tepkisini çeken "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasıyla ilişkiler gerilmiş, temmuz ayında Gürcistan'ın, Birliğe katılım süreci durdurulmuştu.

ABD yönetimi de Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı, bu yasa nedeniyle askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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