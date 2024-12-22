Gürcistan\'da Seçim Yenileme İması

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini ifade ederek bu konuyu görüşmek için hükümete diyalog çağrısında bulundu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya almasının ardından artan protestolar 25. gününde de devam etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, başkent Tiflis'te devam eden AB yanlısı gösterilere katılarak bir konuşma yaptı.

Zurabişvili, Şota Rustaveli Caddesi'ndeki Birinci Kamu Okulu'nun önünde kurulan sahneden binlerce göstericiye hitaben yaptığı konuşmada, hükümete bir kez daha parlamento seçimlerini yenileme çağrısında bulundu.

Ekimde yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmesinin şart olduğunu savundu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili'nin hükümet üstündeki etkisini sürdürdüğünü iddia eden Zurabişvili, kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu, 29 Aralık'a kadar seçimlerin yenilenmesi konusunda anlaşmaları gerektiğini belirtti.

Başbakan Kobakhidze, parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini söylemişti

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ise bugün düzenlediği basın toplantısında, parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini söylemişti.

Kobakhidze, "Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvli'nin "görevini bırakmayacağına" ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Kobakhidze, 14 Aralık'ta Mikheil Kavelaşvli'nin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini, 29 Aralık'ta yemin ettikten sonra Zurabişvili'nin cumhurbaşkanı sarayından çıkması gerektiğini kaydetmişti.

Zurabişvili'yi yasalara saygı duymaya davet eden Kobakhidze, "Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında mı dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri ise Gürcistan hükümetin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.