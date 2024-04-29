Gürcistan\'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasa Tasarısına Karşı Gösteriler

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Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteride, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor.

Başkent Tiflis'te gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı.

Söz konusu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları ile yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı.

Bu tasarının yasaya dönüşmesi durumunda ülkenin AB ile entegrasyonu sürecinin olumsuz etkileneceğini savunan göstericiler, "Avrupa'ya evet, Rus yasasına hayır" sloganları attı.

Göstericilerin, parlamento binası önünde hükümetin düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında kurulan ve bariyerlerle korunan sahneye girmek istemesine polis izin vermedi.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla göstericilere müdahale etti.

Parlamento binasının girişlerini kapatan polis, göstericilerin binanın çevresinde insan zinciri oluşturmasına izin vermedi.

Bazı göstericilerin parlamento binası önündeki bekleyişi sürüyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.