Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor

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Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Tasarı ikinci okumada da onaylandı.

02.05.2024 00:53  Güncelleme: 01:06
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- Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti

TİFLİS - Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına karşı protestolar devam ederken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Göstericiler, ikinci okumada da parlamentoda onaylanan yasaya karşı bu akşamda başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplandı. Göstericiler, parlamento binasının kapılarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı. Göstericiler, ise polise taş ve şişe gibi nesneleri atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Tasarı ikinci okumada da onaylandı

Gürcistan parlamentosunda bugün yapılan oylamada, 23'e karşı 83 oyla yasa tasarısı ikinci okumada da onayladı. Tasarı, 3 okumanın ardından da onaylanması halinde yasalaşması için cumhurbaşkanı onayına gönderilecek. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise yasa tasarısına veto edeceğini bildirmişti.

Gürcistan\'da \'Yabancı Etkinin Şeffaflığı\' yasa tasarısına karşı protestolar devam ediyor
Kaynak: İHA

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