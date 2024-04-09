Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Protesto Edildi

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Gürcistan'da, geçen yıl "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının hükümet tarafından tekrar parlamentoya sunulması protesto edildi.

Başkent Tiflis'teki Birinci Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Gürcistan'da geçen yıl da gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısına karşı gösteri düzenledi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, söz konusu yasa tasarısını dün Parlamento Bürosu oturumunda sunmasına tepki gösteren göstericiler, Parlamento Binası'na kadar yürüdü.

"Özgürlük Yürüyüşü, Avrupa'ya Evet, Rus Yasasına Hayır" konulu yürüyüşte göstericiler, ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve yasa tasarısı karşıtı pankartları taşıdı.

Göstericiler, yaklaşık yarım saat yürüyüş yaptıktan sonra Parlamento Binası'nın önüne geldi.

Burada konuşan bazı göstericiler, iktidar partisinin hazırladığı yasa tasarısının, ülkenin AB ile entegrasyonuna karşı olduğunu savunarak bunun onaylanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Göstericiler, söz konusu yasa tasarısının ülkenin Avrupa geleceğine tehdit oluşturduğunu, yasa tasarısının Parlamento Hukuk Komitesi'nde 15 Nisan'da görüşülmesini beklediklerini ve o zaman tekrar toplanacaklarını söyledi.

Gösteri akşam saatlerinde sona erdi.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, geçen hafta yaptığı açıklamada, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması kararını verdiklerini bildirmişti.

Ülkesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunan Mdinaradze, uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirtmişti.

Geçen yıl, bu yasa tasarısını parlamentoya sunduklarını hatırlatan Mdinaradze, bazı siyasi güçlerin ve STK'lerin toplumu kışkırtmaya çalıştığını, Tiflis'te gösterilerin düzenlendiğini söylemişti.

Yasa tasarısı içeriğinin aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Tasarıyla ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, hükümet olarak şeffaf çalıştıklarını kaydederek, herkesi de açık ve şeffaf davranmaya davet etmişti.

Ülkesinin, AB ile entegrasyon sürecinde kararlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Kobakhidze, Gürcistan'daki STK'lerin de "artık şeffaf şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini" söylemişti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişivili ise iktidar partisinin hazırladığı yasa tasarısını bir "Rus yasası" olarak nitelendirdi ve hükümeti, ülkenin AB ile entegrasyonunu "sabote etmekle" suçlamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında ise gösteriler düzenlenmişti.

Protesto gösterilerinin büyümesi üzerine iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.