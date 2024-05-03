Gürcistan Hükümeti, ABD ve Fransa\'yı Eleştirdi

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Gürcistan hükümeti, başkent Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto eden göstericilerin, Parlamento Binası'nı kuşatmaya çalışırken polisin biber gazı ve tazyikli suyuna maruz kalmasına tepki gösteren ABD ve Fransa'yı eleştirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet ile Tiflis'teki son gelişmeleri görüştüğünü belirtti.

Kobakhidze, 2020-2023 döneminde ABD'nin Tiflis Büyükelçisi'ni ve yabancı kaynaklardan finansman desteği alan sivil toplum kuruluşlarını, Gürcistan'da 2 kez devrim yapılması girişimlerine destek vermekle suçlayarak şunları kaydetti:

"Derek Schollet ile konuştum ve 2020-2023 döneminde eski ABD Büyükelçisi tarafından desteklenen ve dış kaynaklardan finanse edilen STK'ler aracılığıyla yürütülen iki devrim girişimine ilişkin derinden hissettiğim hayal kırıklığını dile getirdim. Bu girişimler başarılı olsaydı, Gürcistan'da ikinci cephe (Ukrayna'dan sonra) hattı açılmış olacaktı."

Kobakhidze, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcilerini, söz konusu yasa tasarısı ve buna karşı yapılan gösterilerle ilgili "yalan" yorumlar yapmakla itham etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin "adil ve vicdanlı" bir yaklaşım olmadan imkansız olduğuna işaret eden Kobakhidze, "Bay Schollet'e New York'taki öğrenci protestolarını acımasız bir şekilde dağıtmalarıyla ilgili kaygılarımı ise dile getirmedim." ifadesini kullandı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı: Objektif olmayan değerlendirmeler şiddeti teşvik ediyor

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanlığının Tiflis'te polisin göstericilere müdahale etmesini kınaması yönündeki açıklamasına da yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'da toplanma ve ifade özgürlüğünün devlet tarafından en yüksek standartlarla korunduğuna dikkat çekildi.

Gürcistan'da muhalefetin etkisi altında olup yurt dışından destek alan bazı grupların, şiddet eylemleri düzenlemekle suçlandığı belirtilen açıklamada, polisin "birkaç talihsiz olay dışında" insan haklarını koruyarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiği kaydedildi.

Fransa'nın yaptığı açıklamanın taraflı olduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Paris'teki kolluk kuvvetlerinin, protestoculara evrensel insan hakları standartlarıyla tamamen uymayan acımasız yöntemlerle karşılık vermesine rağmen Gürcistan hükümetinin, Fransa'ya yönelik eleştirel bir açıklama yapmaktan kaçındığını buradan hatırlatırız."

Tarafsız açıklamalarının aslında şiddeti teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Objektif olmayan değerlendirmeler, daha önce de belirttiğimiz gibi, siyasi muhalefete bağlı ve şiddet içeren grupların yurt dışından finanse ettiği şiddeti teşvik ediyor." denildi.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısının protesto edildiği gösterileri devam ediyor

Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya tekrar sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri, yaklaşık 3 haftadır devam ediyor.

Son günlerde başkent Tiflis'te gece saatlerinde sokaklara inen binlerce kişi, yasa tasarısına tepki gösteriyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere, birkaç kez biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı, 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Parlamento Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken 23 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

Tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.