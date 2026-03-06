Gürcistan'ın Vizesiz Seyahati Askıya Alındı - Son Dakika
Gürcistan'ın Vizesiz Seyahati Askıya Alındı

06.03.2026 16:25
AB, Gürcistan'ın vizesiz seyahatini, demokrasi taahhütlerini ihlal ettiği için askıya aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gürcistan'ın diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için vizesiz seyahat uygulamasının askıya alındığını açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, vize serbestisini askıya alma adımının Gürcistan'ın "demokrasi ve temel haklar gibi kilit alanlarda verdiği taahhütleri kasıtlı ve sürekli olarak ihlal etmesi" gerekçesiyle atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gürcistan'ın AB vize politikasına uymayı da reddettiği kaydedilerek, "Komisyon, Gürcistan yetkililerinin eylemlerinin vize serbestleştirmenin dayandığı ilkeleri zayıflattığını değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan'ın diplomatik, hizmet ve resmi pasaport sahipleri için vizesiz seyahat uygulamasının üye ülkelerin onayıyla askıya alındığı duyurulan açıklamada, bu hamleyle AB'nin Yenilenen Vize Askıya Alma Mekanizması'nın ilk defa kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, vize serbestisinin askıya alınması kararının etkili şekilde uygulanması için bazı "kılavuz ilkelerin" de kabul edildiği kaydedilerek, "Bu ilkeler, AB sınırlarını geçen tüm Gürcistan vatandaşlarının daha sıkı bir şekilde denetlenmesini tavsiye ediyor. Gürcistan yetkililerinin temsilcilerinin, resmi ve diplomatik amaçlarla AB'ye seyahat ederken diplomatik veya hizmet pasaportlarını kullanmaları gerekiyor. Bunu yapmamaları, giriş yasağına yol açabilir." denildi.

Kaynak: AA

