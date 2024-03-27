Gürcistan Milli Futbol Takımı EURO 2024'e katılma hakkı elde etti

Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın, Tiflis'te oynanan maçta Yunanistan'ı yenerek 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkı elde etmesi başkent Tiflis'in sokaklarında kutlandı.
EURO 2024 play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak Türkiye'nin F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
Bağımsız Gürcistan'ın tarihinde, Milli Futbol Takımı'nın ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etmesi dolayısıyla binlerce kişi başkent Tiflis'te sokaklara indi.
Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'daki maçın ardından yapılan kutlamalardan sonra halk başkentin sokaklarında saatlerde yürüyerek takımın zaferini kutladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarın bulunduğu alana gelen Gürcü milli futbolcular, burada halkla beraber kutlama yaptı.
Törene katılan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze bugün herkesin mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün çok mutlu günümüz. Bizi birleştiren mutluluk budur. Bu adamlar (futbolcular) kahramandır ve her biri Onur Madalyası'na aday gösterilecektir. Herkese sevgimi ifade etmek istiyorum."
Meşalelerin yakıldığı ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinlikte çeşitli müzikler çalındı.
Taraftarlar, Tiflis'in merkez cadde ve sokaklarında kutlamalara devam ediyor.
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