Gürcistan, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Gürcistan, Rusya'nın başkenti Moskova'da dün konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Gürcistan hükümeti, Moskova'da meydana gelen ve onlarca masum insanın hayatını kaybettiği korkunç terör eylemini kınıyor. Rus halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların salonda rastgele ateş açması yer alırken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirmişti. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ise yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı, bir süre sonra çökmüştü.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.
Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.
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