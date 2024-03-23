Gürcistan, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Kütüphaneler Haftası Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bilgi ve kültür hazinesi olarak uygarlığın gelişimine ve yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Çelik, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını, okuma alışkanlığını teşvik ettiğini ve toplumun kültürel zenginliğini artırdığını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin gelecek nesillere bilgi aktarımında köprü vazifesi gördüğünü ve yeni nesillerin okuyan, araştıran, bilim üreten bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Çelik, Kütüphaneler Haftası'nı kutlayarak kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.