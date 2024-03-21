Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti - Son Dakika
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Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti

Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet\'i seçti

Evlenerek Bolu'ya yerleşen Gürcistan uyruklu Tina Turgut, İslamiyet'e olan ilgisinden dolayı Müslüman olmaya karar verdi. Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve 'Zeynep' ismini aldı. Turgut, 15 yıldır mutlu bir aile yaşantısı sürdürdüğünü belirterek, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek istediğini ifade etti.

21.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Evlenerek Bolu'ya yerleşen Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti.

Tina Turgut, 15 yıl önce Levent Turgut ile evlenerek Bolu'ya yerleşti.

İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren kadın için Bolu Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın İslamiyet hakkında bilgi verdiği Turgut, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Zeynep" ismini aldı.

Demirtaş, Turgut'a "ihtida belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

Turgut, 15 yıldır mutlu bir aile yaşantısının olduğunu belirterek, "Din hususunda hiçbir baskı yaşamadım. Ramazan ayıyla birlikte kararımı verdim ve İslamiyet'i seçtim. Kur'an-ı Kerim okumayı da öğrenmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Hüseyin Demirtaş, Gürcistan, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan uyruklu Tina Turgut İslamiyet'i seçti - Son Dakika

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