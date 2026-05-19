Gürer'den Ulukışla'da Esnaf Ziyareti

19.05.2026 11:12
CHP'li Gürer, pazar esnafını ziyaret ederek ekonomik sıkıntıları ve artan fiyatları değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçesinde pazar yeri ve çarşı esnafını ziyaret etti. Gürer, "Pazarlar, markete göre daha uygun fiyatla ürün satılan yerler ancak vatandaş pazarda dahi alışverişte zorlanıyor. Bayram öncesi geçmişte yaşanan hareketlilik iki haftadan önce başlardı. Pazarda bu hareketlilik yok" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Ulukışla İlçe Örgütü'yle yapılan toplantıya katıldı. CHP İlçe Başkanı Hüseyin Toker ve İl Genel Meclis Üyesi Celal Gülercan katıldığı buluşmada yerel sorunlar, örgütlenme çalışmaları ve ülke gündemindeki ekonomik gelişmeler ele alındı.

Gürer, toplantının ardından pazar yeri ve çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşların ve esnafların derdini yerinde dinledi. Emekliler, artan gıda fiyatları ve yetersiz kalan maaşlar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ve bayramda lokum alırken dahi düşündüklerini anlattı. Bir vatandaş, "Maaşlarımız enflasyon karşısında tamamen eridi. Bu yaşta geçim mücadelesi vermekten yorulduk. Artık nefes alamıyoruz, geçinemiyoruz" diye sitem etti. Gürer de "Hem esnafın hem de tüketicinin aynı ekonomik baskı altında sıkıştığını görmek pazarda dahi olası. Esnaf da işçi de çiftçi de zor bir dönemden geçiyor" değerlendirmesini yaptı.

Pazarcı esnafı da artan akaryakıt, nakliye ve üretim maliyetleri nedeniyle fiyatları düşüremediklerini, mevsim ürünlerinin çıkması ile pazarda fiyatların düşmesini umut ettiğini söyledi. Ulukışla'da vatandaşlar, "Bu düzen böyle gitmez, artık değişim gerekiyor" diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde farklı illerde de ziyaretlerde bulundum. Ulukışla ilçemizde de pazar gezdim, kadınlar yanımıza gelip 'Bıktık yeter artık gitsinler' diye mevcut iktidarı sert şekilde eleştiriyorlar. Geçim her kesimi ciddi etkiliyor. Pazarlar, markete göre daha uygun fiyatla ürün satılan yerler ancak vatandaş pazarda dahi alışverişte zorlanıyor. Bayram öncesi geçmişte yaşanan hareketlilik iki haftadan önce başlardı. Pazarda bu hareketlilik yok" dedi.

Kaynak: ANKA

