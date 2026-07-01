Gürlek: Azerbaycan suçlu iadesinde her türlü kolaylığı gösteriyor - Son Dakika
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Gürlek: Azerbaycan suçlu iadesinde her türlü kolaylığı gösteriyor

Gürlek: Azerbaycan suçlu iadesinde her türlü kolaylığı gösteriyor
01.07.2026 12:52
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın suçluların iadesi konusunda Türkiye'ye her türlü kolaylığı gösterdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın suçluların iadesi konusunda Türkiye'ye her türlü kolaylığı gösterdiğini belirtti.

Bakan Gürlek, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti. Gürlek, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'da anıt mezara çelenk bıraktı.

Gürlek, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek buradaki anıta da çelenk sundu.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gürlek, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini dost ve kardeş Azerbaycan'a düzenlediğini söyledi.

Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı, Başsavcısı ve Güvenlik Servisi başkanlarıyla görüşmeler yapacağını, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edileceğini belirtti.

Azerbaycan'la çok iyi işbirliği içerisinde bulunduklarını dile getiren Gürlek, adli alandaki işbirliklerini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine ilişkin, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar suçluların iadesini istiyoruz. Bu konuda kararlı duruş sergiliyoruz. Bu konuda iade taleplerimizi yeniliyoruz. Eksik belge, yeni delil varsa bunları da yeniden gündeme getiriyoruz. Rusya ziyaretinde de bu konuyu gündeme getirdik. Azerbaycan devleti bu konuda bize her türlü kolaylığı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçanlarla ilgili süreci sonuna kadar takip ettiklerinin altını çizen Gürlek, "İade süreciyle ilgili yeni gelen evraklar, yeni bilgiler varsa bunları da dosyaya koyuyoruz. Karşılıklı ikili ilişkiler ve adli işbirliği kapsamında bunların Türkiye'ye iadesini bekliyoruz." dedi.

Bakan Gürlek'e ziyaretinde Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürlek: Azerbaycan suçlu iadesinde her türlü kolaylığı gösteriyor - Son Dakika

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