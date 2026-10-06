Gürlek, fon soruşturmasında ihmal varsa kurumlara dair çalışma yapılacağını söyledi

Gürlek, fon soruşturmasında ihmal varsa kurumlara dair çalışma yapılacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında ihmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacağını söyledi. Bakan, bu koşulların bulunması halinde kurumlarla ilgili çalışmanın da yapılacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Gürlek: "(Fon soruşturması) İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak"
Kaynak: AA
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