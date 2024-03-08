Güroymak AK Parti Belediye Başkan Adayı Eşref Mutlu, Projelerini Tanıttı

Güroymak AK Parti Belediye Başkan adayı Eşref Mutlu, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda seçilmesi halinde ilçede uygulayacağı projelerin sunumunu yaptı.
Güroymak Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mutlu, kentte başlatacağı projeleri anlattı.
Çocuklara güzel günler bırakmaları gerektiğini belirten Mutlu, şunları kaydetti:
"İlçemizi Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi ile uygun bir görünüme kavuşturacağız. Hazırladığımız projelerle halkımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, ilçeyi daha yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir miras bırakmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bitlis'e sevdalıyız. Hizmet aşkıyla görevimize devam edeceğiz."
Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.
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