Güroymak\'ta Tır Kazası: 2 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin D300 kara yolunda sürücü öğrenilemeyen 56 AAJ 734 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
