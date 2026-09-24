Gürsel Erol, Mansur Yavaş\'ın istifası sonrası yeni siyaseti konuşacaklarını söyledi

Gürsel Erol, Mansur Yavaş'ın istifası sonrası yeni siyaseti konuşacaklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'li Gürsel Erol, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından artık mutlak butlanı, yeni parti tartışmalarını ve kimlerin istifa ettiğini konuşmayacaklarını söyledi. Erol, yeni umutları, yeni kadroları ve Türkiye'de yeni siyaset anlayışını konuşacaklarını belirtti.
(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünden sonra artık mutlak butlanı, yeni parti tartışmalarını, kimlerin CHP'den istifa edip etmediğini konuşmayacağız. Yeni umutları, yeni kadroları ve Türkiye'de yeni siyaset anlayışını konuşacağız" dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugünden sonra artık mutlak butlanı, yeni parti tartışmalarını, kimlerin CHP'den istifa edip etmediğini konuşmayacağız. Yeni umutları, yeni kadroları ve Türkiye'de yeni siyaset anlayışını konuşacağız. Artık zamanı geldi."
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