Gürsel Tekin: Kurultay 7-8 aydan önce olmaz

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, basın açıklaması yaptı. Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf ettik. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır" diye konuştu.

Tekin, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, "Ne Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm ne de Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel ile. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim sayın Özel'le görüşmek için. Çünkü hiç kimse CHP'yi benim kadar bilemez. Ömrümün tamamında neredeyse yöneticilik yapmış bir insanım. Her şeyi biliyorum. Bütün süreçleri biliyorum. Bütün dönemleri biliyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza da anlattım, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşanmıştır 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda. Şimdi çok şükür her şey sulh. İnşallah yarın Sayın Genel Başkanımız görevine devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz" ifadesini kullandı.

"BABA OCAĞINDA HERKESİN ÜYELİKLERİ DEVAM EDECEK"

"Eylül 2025 tarihinde siz ve beraberinizdeki bazı isimler partiden ihraç edildiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte söz konusu bu ihraç süreci yeniden değerlendirilir mi?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Butlan şu demektir: Bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz demektir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle beraber, üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. Lüzümsüz gerekçelerle bin 800 arkadaşımızı partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun. Yuvalarına döndüler. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek" değerlendirmesinde bulundu."

Mutlak butlan kararının ardından gündeme gelen kurultay süreci hakkında da konuşan Tekin, "Sonuç itibariyle bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız 'Tahminen ne olur?' diye sordular. Yani kişisel olarak benim tecrübemi paylaştım. Bana göre 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir yorumunu yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim yok" dedi.

Tekin, "Bizim şu anda görevimiz devam ediyor. Ne zaman ki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve il ve ilçeler konusunda yeni bir tasarruf kullanırsa, o tarihe kadar bizim görevimiz devam edecek" şeklinde konuştu.







"İTİRAFÇILARLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÇALIŞMALARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ"







"İtiraf ve iftiracılarla ömrüm yettiğince mücadele edeceğim" diyen Tekin, tutuklu belediye başkanlarına yönelik bir tavır değişikliği olup olmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:"Yaşadığımız bütün sorunlar bu itirafçı ve iftiracılardan kaynaklı. Ama ne gariptir Türk medyamız özellikle bu iftiracılar ve itirafçılar konusunda olağanüstü hassas davrandılar. Kim bunlar? Neden bu siyasi partilere bunlar sızmışlar? Kimler bunlara kılavuz olmuş? Çeşitli isimleri zikrettim. Bu isimler nasıl olmuş da buralara yuvalanmış? Bu konuda Sayın Genel Başkanımız da bu araştırmaları yapacaktır. CHP değil Türk siyaseti arınmadığı sürece, Türk siyasetinde temizlik olmadığı sürece ne yoksulluktan kurtulabilirsiniz ne de bu yaşadığınız hikayelerden. Eğer bugün bir emekli maaş alamıyorsa, çeşitli sorunlar yaşıyorsak bunun temel nedeni ülkemizdeki yolsuzluklardır. Önümüzdeki günlerde CHP örnek olacak. Bütün siyasi partilerden bunu bekliyoruz. İmar çetelerinden hesap sorulmayacaksa, ihale çetelerinden hesap sorulmayacaksa Allah hepinizden hesap sorar. Biz bu meselenin takipçisi olacağız. CHP'ye odaklanmış, çeşitli itirafçılarla ilgili önemli çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde onu sizlerle paylaşacağız."