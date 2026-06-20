Gürsel Tekin'den Bülent Arınç'a Çağrı: Kılıçdaroğlu'na Neler Söylediğinizi Açıklayın

(İSTANBUL) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu süreçle ilgili neler söylediğini kamuoyuna açıklamasını istedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda üye katılım törenine katıldı. Tekin, iş insanı olduğunu belirttiği Aziz İhsan Aktaş'ın 37 CHP'li belediyeyle iş yaptığını, iki eski genel başkan yardımcısıyla çok yakın ilişkiler kurduğunu ileri sürerek, bu iki kişinin iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunmadığını söyledi.

Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti arasında ilişki olduğu iddialarını reddederken, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işlerine neden müdahil olduğunu sordu. Tekin, Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na bu süreçle ilgili neler söylediğini kamuoyuna açıklamasını istedi.

Tekin, açıklamalarının ardından partiye katılanlara rozet taktı.

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek de "Eğer biz isteseydik bu kurultayı daha önceden iptal ettirebilirdik. Kurultay'da Divan Başkanı divanı terk edemez. Sayın İmamoğlu, bırakın divanı terk etmeyi, İstanbul'a gitti. İki tur arasında en az üç saat olması gerekirken buna riayet edilmedi. Bu iki olay kurultayı iptal ettirmek için yeterliydi. İki gün sonra Sayın Genel Başkan, makamı Özgür Özel'e teslim etti. Çok üzgünüz, parti bu hale geldiyse, partiyi bu hale getiren arkadaşların aymazlığıdır. Bizim partimizde hiçbir zaman akçeli işler dönmemiştir" ifadesini kullandı.

Şimşek, "Hain olan onlar, arkadan hançerleyen onlar. Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin arkasında olan iki isim Ekrem Bey ve Meral Hanım'dır. Bunlar kurultayı alamasaydı ayrılıp parti kuracaklardı. Bunlar bu partiden ayrılır giderse, birilerinin projesidir, adınız kadar emin olun. Bunlara parti kurduracaklar. Bölen biz değiliz, bölen onlar olacak. Kimlerle vals yaptıklarını biliyoruz. Mutlak butlanın buraya gelmesi kendilerinin çizip oynadıkları bir hadisedir" diye konuştu.

Şimşek, 31 Mart yerel seçimlerinin başarısının Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesinin başarısı olduğunu ileri sürdü.