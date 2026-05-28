Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'na Ziyarette Bulundu

28.05.2026 16:29
Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve partinin birliği vurguladı.

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, istinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na konutunda ziyarette bulundu. Tekin, ardından da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Tekin, partiyi ziyaretinin ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"ABD ile İran bir araya gelebiliyorsa, bir müzakere başlatabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebi. Yani bizler gibi böyle tırnaklarıyla particilik yapan, pankart asan, dayak yiyen insanlar değil. Arkadaşlarımız Sayın Genel Başkanımız böyle bir imkan tanıdı, iyi de oldu. Her arkadaşımız iyi görevlere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip... CHP Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için asıl olan CHP'nin kurumsal kimliğidir. CHP'nin kurumsal kimliğini zedelemeden, tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliği ile nasıl çözebilirim? Yani adliye koridorlarında bir daha asla CHP'nin tartışılmayacağı bir süreci ve mekanizmayı başlatmak, bu kadar kolay bu iş."

Kaynak: ANKA

