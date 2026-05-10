Gürsu'da Yaşlılara Destek Projesi Başladı

Gürsu Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen "Yuvamda Sağlık ve Umut Var" projesinin ilk saha çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan 65 yaş üstü 7 binden fazla vatandaşa yönelik hazırlanan proje kapsamında, Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde ev ziyaretleri yapılmaya başlandı.

Proje kapsamında yaşlı vatandaşlara kişisel bakım hizmetleri, öz bakım destekleri, evlerde teknik destek, psikolojik danışmanlık ve sosyal etkinlik imkanları sunuluyor.

Oluşturulan kimlik veri tabanı sayesinde hanelerdeki ihtiyaçlar hızlı şekilde tespit ediliyor.

Çalışmalara katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, proje aracının direksiyonuna geçerek ekibiyle vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşların kuaförlük hizmetleri yapılırken, evlerdeki elektrik tesisatı eksikleri giderildi, doktor muayeneleri gerçekleştirildi ve ilaç kontrolleri yapıldı.

Sağlık ve sosyal destek ekiplerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, yaşlıların toplumun "bilge çınarları" olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz ailemizin ve ilçemizin bereketi ve huzuru. İkinci baharlarında onları asla yalnız bırakmayacak, her adımda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.