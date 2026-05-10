Gürsu'da Yaşlılara Destek Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsu'da Yaşlılara Destek Projesi Başladı

10.05.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu Belediyesi, 'Yuvamda Sağlık ve Umut Var' projesiyle 65 yaş üstü vatandaşlara destek sağlıyor.

Gürsu Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen "Yuvamda Sağlık ve Umut Var" projesinin ilk saha çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan 65 yaş üstü 7 binden fazla vatandaşa yönelik hazırlanan proje kapsamında, Gürsu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde ev ziyaretleri yapılmaya başlandı.

Proje kapsamında yaşlı vatandaşlara kişisel bakım hizmetleri, öz bakım destekleri, evlerde teknik destek, psikolojik danışmanlık ve sosyal etkinlik imkanları sunuluyor.

Oluşturulan kimlik veri tabanı sayesinde hanelerdeki ihtiyaçlar hızlı şekilde tespit ediliyor.

Çalışmalara katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, proje aracının direksiyonuna geçerek ekibiyle vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşların kuaförlük hizmetleri yapılırken, evlerdeki elektrik tesisatı eksikleri giderildi, doktor muayeneleri gerçekleştirildi ve ilaç kontrolleri yapıldı.

Sağlık ve sosyal destek ekiplerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, yaşlıların toplumun "bilge çınarları" olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz ailemizin ve ilçemizin bereketi ve huzuru. İkinci baharlarında onları asla yalnız bırakmayacak, her adımda yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsu'da Yaşlılara Destek Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:26:06. #7.13#
SON DAKİKA: Gürsu'da Yaşlılara Destek Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.